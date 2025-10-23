Військові на цьому напрямку розповіли 24 Каналу, що окупанти почали все частіше потайки проникати у Куп'янськ. За останній тиждень було зафіксовано 6 – 8 таких випадків.

Як виявити переодягнутих у цивільне росіян?

Оператор розвіддрона підкреслив, що замаскованих окупантів доволі легко розпізнати. Якщо це особа чоловічої статі віком від 18 до 40 років з лисою головою, спортивною статурою та радіостанцією в руках, то малоймовірно, що це місцевий мешканець.

Що відбувається у Куп'янську: карта

Коли військові виявляють переодягненого росіянина, то передають інформацію на централізований командно-спостережний пункт. Він же передає інформацію суміжникам та підіймає всі свої підрозділи, які можуть уразити ціль. Коли прийшов наказ, то для знищення окупанта в повітря підіймаються FPV-дрони, які летять знешкоджувати ворога.

Навіть якщо йому вдається заховатись в якусь будівлю чи підвал, то в той підвал залітає наша "пташка" та приносить йому сюрпризик. Часто з того підвалу більше вже ніхто не виходить,

– сказав оператор розвіддрона.

Однак іноді стаються винятки – деяким окупантам вдається втекти.

Хто із цивільних залишився у Куп'янську?

У Куп'янську залишилось не дуже багато цивільних. У всьому місті, можливо, близько тисячі людей.

В основному – люди похилого віку, але зустрічаються й молодші. Якщо ми йдемо відпрацьовувати якийсь район, то зустрічаємо місцевих. Якщо це чоловіки, то, звісно, перевіряємо документи, ставимо питання. Якщо немає українського паспорта, то вже придивляємося до них прискіпливіше,

– зазначив військовий.

Він також розповів, що Сили оборони працюють секторами, виловлюючи у Куп'янську ДРГ, які ведуть спостереження за районами та корегують артилерійські вогні.

Крім цього, наші військові перевіряють цивільних у місті, якщо зустрічають когось на вулиці, також оглядають кожен будинок, поверх, підвал та дах. Все тому, то росіяни можуть ховатися скрізь. Можуть залізти навіть у сміттєву яму, заритися там і спостерігати. Тому доводиться перевіряти все.

