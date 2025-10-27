Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на технічного блогера Сергія "Флеша".

Що відомо про цинічну атаку?

Російські окупанти завдали удару по рейсовому автобусу Суми – Білопілля в Сумській області безпілотником. Відповідне відео перехопили українські військові.

Атака росіян на автобус: дивіться відео

Я ніколи не пишу емоцій до ворога, але якою ж треба бути гнидою, щоб атакувати рейсовий автобус,

– прокоментував "Флеш".

Унаслідок ворожого удару зазнали поранень двоє дітей.

Де останнім часом атакував ворог?