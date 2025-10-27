Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на технічного блогера Сергія "Флеша".

Дивіться також Росіяни атакують Україну "Шахедами": де зараз тривога

Що відомо про цинічну атаку?

Російські окупанти завдали удару по рейсовому автобусу Суми – Білопілля в Сумській області безпілотником. Відповідне відео перехопили українські військові.

Атака росіян на автобус: дивіться відео

Я ніколи не пишу емоцій до ворога, але якою ж треба бути гнидою, щоб атакувати рейсовий автобус,
– прокоментував "Флеш".

Унаслідок ворожого удару зазнали поранень двоє дітей.

Де останнім часом атакував ворог?

  • Увечері 26 жовтня окупанти завдали ударів дронами по об'єктах транспортної інфраструктури на Чернігівщині, що призвело до скасування залізничного сполучення.

  • Тимчасово скасували приміське залізничне сполучення Сновськ – Бахмач. Бахмач-Пасажирський – Сновськ не курсував 26 жовтня, а Сновськ – Бахмач-Пасажирський – 27 жовтня.

  • Того ж дня російські військові завдали щонайменше 5 ударів безпілотниками по Запорізькому району, залишивши понад 1 700 абонентів без електроенергії.