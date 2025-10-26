Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому місті пролунали сирени – негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу?
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Нові групи ворожих ударних БпЛА заходять на півдні Донеччини та на межі Запорізької і Дніпропетровської областей, курс – північний/північно-східний. Ворожий БпЛА в напрямку м.Запоріжжя з південного сходу. БпЛА в напрямку Полтави зі сходу. БпЛА на півночі Дніпропетровщині, курс – західний (вектор – Кам'янське водосховище); БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс – північний/північно-західний. БпЛА через Харківщину курсом на Полтавщину; БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, постійно змінюють напрямок руху. Нові групи ударних БпЛА на Сумщині в напрямку Сум та Лебедина зі сходу.
