Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.
К теме Некоторые районы 3 года без света: как херсонцы выживают под ежедневными обстрелами
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят на юге Донецкой области и на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-восточный. Вражеский БПЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока. БПЛА в направлении Полтавы с востока. БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный (вектор – Каменское водохранилище); БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-западный. БПЛА через Харьковскую область курсом на Полтавщину; БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины, постоянно меняют направление движения. Новые группы ударных БПЛА на Сумщине в направлении Сум и Лебедина с востока.
Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят на юге Донецкой области и на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-восточный.
Вражеский БПЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.
БПЛА в направлении Полтавы с востока.
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный (вектор – Каменское водохранилище);
БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-западный.
БПЛА через Харьковскую область курсом на Полтавщину;
БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины, постоянно меняют направление движения.
Новые группы ударных БПЛА на Сумщине в направлении Сум и Лебедина с востока.