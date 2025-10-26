Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Если в вашем городе прозвучали сирены – немедленно направляйтесь в укрытие.

Что известно о воздушной тревоге?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

20:06, 26 октября

Новые группы вражеских ударных БПЛА заходят на юге Донецкой области и на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-восточный.

19:42, 26 октября

Вражеский БПЛА в направлении г. Запорожье с юго-востока.

19:40, 26 октября

БПЛА в направлении Полтавы с востока.

19:36, 26 октября

  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный (вектор – Каменское водохранилище);

  • БПЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей, курс – северный/северо-западный.

19:22, 26 октября

  • БПЛА через Харьковскую область курсом на Полтавщину;

  • БПЛА на границе Харьковщины и Донетчины, постоянно меняют направление движения.

19:19, 26 октября

Новые группы ударных БПЛА на Сумщине в направлении Сум и Лебедина с востока.