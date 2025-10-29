Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме ВСУ освободили Сухецкое в Донецкой области

Какая ситуация на фронте на вечер 28 октября?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 2 штурмовые действия оккупантов. Также враг нанес восемь авиационных ударов, при этом сбросил 21 управляемую авиабомбу, совершил 151 обстрел, из которых 7 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз атаковал позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Каменка. 2 атаки до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили 5 штурмовых действий, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 10 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево. До сих пор в 4 локациях бои продолжаются.

На Славянском направлении враг 6 раз пытался прорваться в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григорьевка.

На Краматорском направлении зафиксировано 2 боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении россияне 17 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

С начала суток на Покровском направлении российские подразделения 45 раз пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Красный Лиман, Родинское, Новоэкономическое, Лисовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал. В некоторых локациях бои не прекращаются.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении обезврежено 113 оккупантов, из которых 83 – безвозвратно. Наши защитники уничтожили один мотоцикл, 11 БпЛА и 7 укрытий личного состава оккупантов. Также значительно повреждены два укрытия личного состава, четыре единицы автомобильной и одну единицу специальной техники,

– рассказали в Генштабе.

Кстати, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил в эфире 24 Канала, что главной на фронте для российского диктатора Владимира Путина является Покровско-Мирноградская агломерация. Там цель России – захватить город Покровск и двигаться дальше на Константиновку, чтобы закрепить контроль над всей Донецкой областью.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 18 вражеских атак на позиции наших войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригорьевка, Рыбное, Павловка, Вишневое, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглась Новоалександровка.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 7 попыток вражеских подразделений продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского. Авиация противника ударила по Ровнополью, Успеновке, Белогорью и Железнодорожному.

На Ореховском направлении захватчики 7 раз пытались продвинуться в районе населенных пунктов Щербаки, Степное и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки. Орехов подвергся авиаударам врага.

На Приднепровском направлении противник совершил 3 безрезультатные попытки наступления, понес потери.

