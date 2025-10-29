Загальні втрати окупантів сягнули 1 139 900. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала Росія у війні?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • Особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб,
  • танків – 11 303 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 511 (+3);
  • артилерійських систем – 34 064 (+20);
  • РСЗВ – 1 530 (+1);
  • засобів ППО – 1 230 (+0);
  • літаків – 428 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313);
  • крилатих ракет – 3 880 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 65 865 (+79);
  • спецальної техніки – 3986 (+2).


Втрати ворога на 29 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Втрати росіян: останні новини

  • Напередодні російський вертоліт Ка-52 впав під час виконання завдання. Він допомагав силам ППО Росії відбивати наліт українських дронів, утім, ймовірно, сам був випадково збитий. Пілоти загинули. За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше 17 суден військової авіації саме через свою ж ППО.

  • Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.

  • В неділю, 26 жовтня, стало відомо, що спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували 3 радіолокаційні станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", РЛС П-18 "Тєрєк", РЛС 55Ж6У "Небо-У" та десантний катер "БК-16".