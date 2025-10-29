Загальні втрати окупантів сягнули 1 139 900. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яких втрат зазнала Росія у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- Особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб,
- танків – 11 303 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 511 (+3);
- артилерійських систем – 34 064 (+20);
- РСЗВ – 1 530 (+1);
- засобів ППО – 1 230 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 75 367 (+313);
- крилатих ракет – 3 880 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 65 865 (+79);
- спецальної техніки – 3986 (+2).
Втрати ворога на 29 жовтня 2025 / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Втрати росіян: останні новини
Напередодні російський вертоліт Ка-52 впав під час виконання завдання. Він допомагав силам ППО Росії відбивати наліт українських дронів, утім, ймовірно, сам був випадково збитий. Пілоти загинули. За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше 17 суден військової авіації саме через свою ж ППО.
Президент Володимир Зеленський зазначав, що з початку 2025 року Росія втратила у війні проти України близько 346 тисяч військових убитими та пораненими. Такі дані глава держави отримав від українських генералів, про що йдеться в матеріалі Axios.
В неділю, 26 жовтня, стало відомо, що спецпідрозділ ГУР МО України "Примари", використавши безпілотники, атакували 3 радіолокаційні станції ворога та десантний катер окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під ударом розвідників опинилися: РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф", РЛС П-18 "Тєрєк", РЛС 55Ж6У "Небо-У" та десантний катер "БК-16".