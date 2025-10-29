Про це 24 Каналу розповів начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець. Буквально нещодавно Росія погрожувала новою ядерною ракетою, а Путін знову ходив у військовій формі та розмовляв з командуванням окупантів.
В якому стані зараз Путін?
Як наголосив Березовець, буквально нещодавно видання The Telegraph повідомило, що в Путіна знову загострилася параноя. Він боїться, що його силою усунуть з влади або захочуть вбити. Відповідно тамтешня пропаганда знову почала розповідати про "величезні успіхи на фронті"; активізувався ядерний шантаж і так далі.
Попри це, варто зауважити, що ситуація в Покровську та Куп'янську дійсно залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляв про ДРГ в цих містах.
Ніхто не приховує складність ситуації не лише в Куп'янську, Покровську, але й на інших ділянках фронту. Противник зараз буде кидати усі підрозділи напередодні холодів, коли їхні наступальні операції сповільнюються. Але першопричина всіх цих новин – параноїдальні настрої в Путіна,
– сказав Березовець.
До слова, за даними видання The Telegraph, у Кремлі росте занепокоєння через економічні труднощі та політичну нестабільність. Путін боїться втратити владу.
Ситуація в Покровську: коротко
- До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, що зараз в Покровську перебуває до 200 росіян. Зараз це місто є головною ціллю для окупантів.
- Вже є інформація, що Путін віддав наказ захопити місто до середини листопада. Про це повідомляє The Financial Times.