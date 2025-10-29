Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец. Буквально недавно Россия угрожала новой ядерной ракетой, а Путин снова ходил в военной форме и разговаривал с командованием оккупантов.

В каком состоянии сейчас Путин?

Как отметил Березовец, буквально недавно издание The Telegraph сообщило, что у Путина снова обострилась паранойя. Он боится, что его силой устранят от власти или захотят убить. Соответственно тамошняя пропаганда снова начала рассказывать об "огромных успехах на фронте"; активизировался ядерный шантаж и так далее.

Несмотря на это, стоит заметить, что ситуация в Покровске и Купянске действительно остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщал о ДРГ в этих городах.

Никто не скрывает сложность ситуации не только в Купянске, Покровске, но и на других участках фронта. Противник сейчас будет бросать все подразделения накануне холодов, когда их наступательные операции замедляются. Но первопричина всех этих новостей – параноидальные настроения у Путина,

– сказал Березовец.

К слову, по данным издания The Telegraph, в Кремле растет беспокойство из-за экономических трудностей и политической нестабильности. Путин боится потерять власть.

Ситуация в Покровске: кратко