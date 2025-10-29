Об этом 24 Каналу рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец. Буквально недавно Россия угрожала новой ядерной ракетой, а Путин снова ходил в военной форме и разговаривал с командованием оккупантов.
В каком состоянии сейчас Путин?
Как отметил Березовец, буквально недавно издание The Telegraph сообщило, что у Путина снова обострилась паранойя. Он боится, что его силой устранят от власти или захотят убить. Соответственно тамошняя пропаганда снова начала рассказывать об "огромных успехах на фронте"; активизировался ядерный шантаж и так далее.
Несмотря на это, стоит заметить, что ситуация в Покровске и Купянске действительно остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщал о ДРГ в этих городах.
Никто не скрывает сложность ситуации не только в Купянске, Покровске, но и на других участках фронта. Противник сейчас будет бросать все подразделения накануне холодов, когда их наступательные операции замедляются. Но первопричина всех этих новостей – параноидальные настроения у Путина,
– сказал Березовец.
К слову, по данным издания The Telegraph, в Кремле растет беспокойство из-за экономических трудностей и политической нестабильности. Путин боится потерять власть.
Ситуация в Покровске: кратко
- К слову, президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Покровске находится до 200 россиян. Сейчас этот город является главной целью для оккупантов.
- Уже есть информация, что Путин отдал приказ захватить город до середины ноября. Об этом сообщает The Financial Times.