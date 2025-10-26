Резервы российского национального фонда благосостояния стремительно сокращаются – с 10 до 4 триллионов рублей. О таком информирует 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.
Актуально Трамп назвал условие, при котором встретится с Путиным
Возможен ли госпереворот в России?
Российская Федеральная служба безопасности обвинила бывшего владельца компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского и членов созданного им Антивоенного комитета России в подготовке "государственного переворота".
Это произошло почти через 22 года после того, как Ходорковского арестовали в Сибири и осудили по политическим мотивам. Сам Ходорковский, который сейчас живет в изгнании в Лондоне, назвал обвинения выдумкой, тем временем наблюдатели считают их признаком паранойи Кремля.
Путин снова видит врагов повсюду – это свидетельствует о слабости режима,
– отмечает бывший посол США в Украине Джон Хербст.
Российская экономика, несмотря на официальные заявления о стабильности, стремительно теряет прочность. Министр экономики Максим Решетников еще летом предупреждал, что страна "на грани рецессии".
Высокие процентные ставки (более 16%), рекордные долги оборонных предприятий и риск массовых неплатежей создают угрозу банковского кризиса.
По данным исследователя Гарвардского университета Крейга Кеннеди, "примерно четверть корпоративных кредитов в российских банках – это займы для оборонных компаний", которые часто не способны вернуть деньги.
Три крупнейших банка уже готовятся обратиться в Центробанк за помощью. Даже глава "Сбербанка" Герман Греф признал, что предприятия все чаще не могут обслуживать кредиты.
Дополнительный удар нанесли украинские атаки дронами на нефтеперерабатывающие заводы России.
Заметьте! С начала 2025 года было поражено 21 из 38 крупнейших предприятий, что привело к резкому сокращению производства бензина.
В ряде регионов, включая оккупированный Крым, ввели нормирование топлива, а цены выросли более чем на 40%.
На этом фоне президент США Дональд Трамп на днях ввел новые санкции против "Роснефти" и "Лукойла" – двух ключевых экспортеров нефти. Вашингтон также пригрозил штрафами международным банкам, которые помогают обслуживать российские нефтяные платежи.
Это уже заставило Китай и Индию сократить закупки, что грозит Москве потерей почти половины нефтяных доходов.
По данным KSE Institute, дефицит бюджета России вырос втрое и может превысить 5,7 триллиона рублей – это больше всего со времен пандемии.
К слову, на фоне экономических трудностей и усиления давления извне в Москве снова возобновились страхи перед переворотом. Политологи отмечают, что Кремль традиционно обвиняет "западных агентов" и усиливает репрессии, когда начинает чувствовать угрозу.
Как заключает Михаил Ходорковский, "все возможные уступки Путину уже сделаны – теперь время для настоящего давления". Как утверждают аналитики The Telegraph, Запад, в частности особенно администрация Трампа, именно к этому и переходит.
Как Дональд Трамп изменил отношение к России?
Президент США намерен поднять вопрос прекращения войны между Россией и Украиной во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывая на влияние Пекина на Кремль. По его мнению, именно Китай может сыграть ключевую роль в том, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.
При этом американский лидер подчеркивает важность новых санкций, которые Вашингтон недавно ввел против российских нефтяных гигантов. Для Кремля такое изменение риторики Трампа стало неожиданностью. Теперь Белый дом демонстрирует четкое намерение усилить экономическое давление на Москву.
Как отметил политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала, этот шаг можно рассматривать как позитивный сигнал. Он убежден, что переход администрации Трампа к реальным санкциям против российских компаний свидетельствует о преимуществе линии жесткого подхода к России.