Почему американские санкции выгонят российскую нефть из Евросоюза?

Politico предположили, что санкции против "Лукойла" и "Роснефти" заставят эти компании продать свои активы и прекратить поставки нефти в Европу через трубопроводы.

Журналисты связали этот шаг Трампа с его заявлениями месяц назад о том, что Европа продолжает покупать у России энергоносители. Тогда президент США говорил: введет серьезные санкции против Кремля только в том случае, если это сделает Европа – и если Европа перестанет покупать нефть у россиян.

Дэвид Файф, главный экономист медиаконсалтинговой компании Argus, считает, что "Лукойл" и "Роснефть" не смогут продавать нефть в долларах – именно эту валюту преимущественно используют для международной торговли сырой нефтью.

Источники Politico предполагают, что "Лукойлу" придется продать свои доли в зарубежных проектах от Египта до Ирака. Фирма потеряет 20 процентов своих доходов.

Но есть и другое мнение. Хомаюн Фалакшахи, руководитель отдела анализа сырой нефти в товарной фирме Kpler, отметил: большинство китайских и индийских покупателей, двух крупнейших торговых партнеров России в области нефти, вероятно, продолжат импортировать из Москвы. После определенного перерыва большинство покупателей вернутся к покупке, как только найдут обходные пути. Такими могут стать компании, которые скрывают свою российскую собственность.

Как бы то ни было, но "Лукойл" действительно несет убытки в Европе. Например, болгарский нефтеперерабатывающий завод "Нафтохим" будет вынужден прекратить работу 21 ноября – в день вступления в силу санкций. Или же его могут продать, что станет катастрофой для компании.

Крупнейшая частная нефтяная компания России управляет сотнями заправочных станций по всему ЕС, в частности около 200 в Бельгии, эксплуатирует гигантские нефтеперерабатывающие заводы в Румынии и Болгарии, а также владеет 45-процентной долей топливоперерабатывающего завода в Нидерландах. Она также поставляет нефть в Венгрию и Словакию, которые до сих пор зависят от Москвы на 86 – 100 процентов своего импорта,

Поскольку министерство финансов США отныне может ввести санкции против любого, кто работает с российскими фирмами, европейские банки и бизнес больше не захотят работать с россиянами. Ни один банк теперь не будет обрабатывать платежи россиян в Европе, сказала Кимберли Донован, эксперт по вопросам санкций аналитического центра Atlantic Council.

