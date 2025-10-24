Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Politico припустили, що санкції проти "Лукойла" та "Роснафти" змусять ці компанії продати свої активи та припинити постачання нафти до Європи через трубопроводи.

Журналісти пов'язали цей крок Трампа із його заявами місяць тому про те, що Європа продовжує купувати в Росії енергоносії. Тоді президент США говорив: запровадить серйозні санкції проти Кремля лише в тому випадку, якщо це зробить Європа – і якщо Європа перестане купувати нафту в росіян.

Девід Файф, головний економіст медіаконсалтингової компанії Argus, вважає, що "Лукойл" і "Роснафта" не зможуть продавати нафту в доларах – саме цю валюту переважно використовують для міжнародної торгівлі сирою нафтою.

Джерела Politico припускають, що "Лукойлу" доведеться продати свої частки в закордонних проєктах від Єгипту до Іраку. Фірма втратить 20 відсотків своїх доходів.

Та є й інша думка. Хомаюн Фалакшахі, керівник відділу аналізу сирої нафти в товарній фірмі Kpler, наголосив: більшість китайських та індійських покупців, двох найбільших торгівельних партнерів Росії у галузі нафти, імовірно, продовжать імпортувати з Москви. Після певної перерви більшість покупців повернуться до купівлі, щойно знайдуть обхідні шляхи. Такими можуть стати компанії, які приховують свою російську власність.

Хай там як, але "Лукойл" справді зазнає збитків у Європі. Наприклад, болгарський нафтопереробний завод "Нафтохім" буде змушений припинити роботу 21 листопада – в день набуття чинності санкцій. Або ж його можуть продати, що стане катастрофою для компанії.

Найбільша приватна нафтова компанія Росії керує сотнями заправних станцій по всьому ЄС, зокрема близько 200 у Бельгії, експлуатує гігантські нафтопереробні заводи в Румунії та Болгарії, а також володіє 45-відсотковою часткою паливопереробного заводу в Нідерландах. Вона також постачає нафту до Угорщини та Словаччини, які досі залежать від Москви на 86 – 100 відсотків свого імпорту,

– перелічили журналісти.

Оскільки міністерство фінансів США відтепер може запровадити санкції проти будь-кого, хто працює з російськими фірмами, європейські банки та бізнес більше не захочуть працювати з росіянами. Жоден банк тепер не оброблятиме платежі росіян у Європі, сказала Кімберлі Донован, експертка з питань санкцій аналітичного центру Atlantic Council.

