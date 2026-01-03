Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Тарас Загородній, додавши, що саме інтенсивність ударів по території Росії, нарощування власного виробництва, інвестиції в український ВПК – це складники перемоги України.

Дивіться також Росія робить ставку на свою останню зброю проти України

Які кроки має робити Україна для кінця війни?

Політтехнолог наголосив, що нині тренди для Росії негативні. З його слів, навіть якщо замість Путіна прийде інша людина і почне згортати війну, криза Росії не зникне. Адже нафтових ринків в неї немає і не буде.

Падіння ціни на нафту триває, Росію витісняють з нафтового ринку, це робить Трамп. Росіяни не можуть зупинити військову економіку, бо одразу буде обвал. Тобто сприятливих варіантів у них немає,

– переконаний Загородній.

Зі слів політтехнолога, саме від дій України залежить, аби цих гарних варіантів в Росії ставало дедалі менше. Він підкреслив, що варто створювати росіянам передумови для блекауту першочергово у Москві, аби викликати там дестабілізацію.

Наступним кроком, з його слів, має стати зупинка експорту російської нафти з порту Новоросійська. Це стане додатковим ударом, який росіяни не зможуть витримати.

"Якщо Україна наростить удари по території Росії, буде бити таким чином, щоб в неї не було можливості фінансувати витрати свого бюджету, тоді може війна завершиться у 2026 або значно раніше", — висловився Загородній.

Чи завершиться війна у 2026 році?