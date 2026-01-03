Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Тарас Загородний, добавив, что именно интенсивность ударов по территории России, наращивание собственного производства, инвестиции в украинский ВПК – это составляющие победы Украины.

Смотрите также Россия делает ставку на свое последнее оружие против Украины

Какие шаги должна делать Украина для конца войны?

Политтехнолог отметил, что сейчас тренды для России негативные. По его словам, даже если вместо Путина придет другой человек и начнет сворачивать войну, кризис России не исчезнет. Ведь нефтяных рынков у нее нет и не будет.

Падение цены на нефть продолжается, Россию вытесняют с нефтяного рынка, это делает Трамп. Россияне не могут остановить военную экономику, потому что сразу будет обвал. То есть благоприятных вариантов у них нет,

– убежден Загородний.

По словам политтехнолога, именно от действий Украины зависит, чтобы этих хороших вариантов в России становилось все меньше. Он подчеркнул, что стоит создавать россиянам предпосылки для блэкаута в первую очередь в Москве, чтобы вызвать там дестабилизацию.

Следующим шагом, по его словам, должна стать остановка экспорта российской нефти из порта Новороссийска. Это станет дополнительным ударом, который россияне не смогут выдержать.

"Если Украина нарастит удары по территории России, будет бить таким образом, чтобы у нее не было возможности финансировать расходы своего бюджета, тогда может война завершится в 2026 или значительно раньше", - высказался Загородний.

Завершится ли война в 2026 году?