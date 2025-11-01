Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обновленную карту DeepState.

Смотрите также Улучшили ситуацию в нескольких кварталах: десантники рассказали об обороне Покровска

Где продвинулись ВСУ и оккупанты на фронте?

Днем в субботу, 1 ноября, аналитики DeepState обновили карту фронта. Они заметили, что украинские войска успешно отбросили противника вблизи Нового Шахового, что вблизи Доброполья. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ситуацию на этом участке фронта удалось стабилизировать. Силы обороны успешно вытесняют там врага.

Новое Шахово освободили от врага: карта фронта

Россияне на днях оккупировали Новогригорьевку. Населенный пункт расположен в 20 километрах от Гуляйполя.

Новогригорьевку захватили оккупанты: показываем на карте

Также продвижение противника зафиксированы сразу в трех селах, находящихся в "серой" зоне. россияне имели успехи, в частности у Казацкого.

Россияне продвинулись на фронте возле Казацкого: карта

В Красногорском на александровском направлении также было заметно продвижение оккупантов. Сейчас населенный пункт никто не контролирует.

Враг имел успехи на Александровском направлении: карта боевых действий

Частичные продвижения врага вглубь Украины также происходили в Миролюбовке. Оккупанты двигались в сторону Мирнограда и Покровска.

Ситуация возле частично оккупированной Миролюбовки: показываем на карте

Какая ситуация на фронте сейчас?