Є технологічні рішення, які можуть перехоплювати керовані авіабомби. Про це в ефірі 24 Каналу розповів колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, зауваживши, що вони навряд чи допоможуть у нашій ситуації.

Як можна протидіяти авіабомбам?

Росія використовує КАБи у великій кількості, у конвеєрний спосіб. Авіабомби можуть працювати на глибину до 150 кілометрів. Тому потрібно зіставляти різні фактори.

Умовно кажучи, якщо Росія використовує щомісяця понад 6 000 керованих авіабомб, то ми розуміємо упродовж якого часу це робиться. Водночас для цього їй потрібно приблизно 9 аеродромів і 300 літаків для прикриття повітряних бортів,

– зауважив Анатолій Храпчинський.

Так ми розуміємо, що ставку треба робити на знищення носіїв і створення глибоких проблем на лінії 300 кілометрів для того, щоб Росія була вимушена відтягувати свої оперативні аеродроми глибше.

Це суттєво збільшує дистанцію підльоту і скорочує можливість навантаження літаків певною кількістю керованих бомб. Адже чим далі їм треба летіти, тим менше зброї вони можуть нести.

У такому випадку протидіяти можна, збільшуючи ударні засоби типу дронів middle strike. Нам потрібно вражати склади з озброєнням, командні пункти, частково літаки на аеродромах. Такі можливості у нас є, але їх треба масштабувати.

Які труднощі відчуває Україна?

Можливості протидії КАБам справді є, але масштабувати їх не дозволяють певні обмеження, – нестача особового складу, достатньої кількості видів озброєння. Навіть те, що ми отримуємо від партнерів, не завжди відповідає тій кількості, яка нам потрібна насправді.

Ми дякуємо Великій Британії за ракети Storm Shadow, але вони працюють точково проти укріплених об'єктів, командних пунктів, штабів і окремих елементів виробничих потужностей. При цьому Storm Shadow не можуть зруйнувати злітно-посадкову смугу,

– підкреслив колишній офіцер Повітряних сил.

Тому нам варто говорити про комплексне застосування. Наприклад, цією ракетою можна вибити деякі елементи, а потім завдати ударів нашими ударними засобами. Але для цього знову ж таки потрібна їхня достатня кількість.

