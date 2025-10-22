Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Ульфа Кристерссона на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Линчепинге.

К теме Шведские истребители Gripen: для чего они Украине, сколько стоят, на что способны и лучше ли F-16

Что говорит премьер Швеции о поставках первых Gripen в Украину?

По словам премьера Швеции, на начальном этапе партнерам важно вместе рассмотреть все возможности для долгосрочного финансирования поддержки Украины. В этом контексте Кристерссон упомянул и о потенциальном использовании замороженных российских активов.

Мы говорим о новейшем поколении самолетов, которое только недавно презентовали в Швеции. Производство только начинает разворачиваться, поэтому практически мы сможем начать поставки примерно через три года,

– пояснил Ульф Кристерссон.

Шведский политик уточнил, что поставить сразу все 150 самолетов невозможно, ведь это длительный процесс. По его словам, производство и поставка 100 – 150 самолетов для Украины может занять от 10 до 15 лет.

"Хочу подчеркнуть: это не то, что делается мгновенно. Мы лишь демонстрируем нашу готовность и желание – именно так начинаются все большие процессы", – добавил премьер Швеции.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул важность политического решения о сотрудничестве со Швецией.

Мы также будем говорить об использовании других, не новейших самолетов и об обучении наших пилотов. Но главное – это политическое решение о возможности для Украины приобрести Gripen и создать современный воздушный флот. И сегодня такая возможность открыта, принято политически положительное решение,

– подчеркнул президент Украины.

Кстати, бывший офицер Воздушных Сил, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал в эфире 24 Канала, что Украина действительно нуждается в истребителях Gripen. Ведь эти самолеты могут выполнять сложные задачи, одновременно является легким и быстрым в обслуживании, что важно во времени войны.

Что известно о поставках Gripen в Украину от Швеции?