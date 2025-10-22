Об этом Владимир Зеленский сообщил в среду, 22 октября. Детали передает 24 Канал со ссылкой на совместный брифинг украинского президента и премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Что известно о закупке истребителей Gripen?

Зеленский встретился с Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге для обсуждения крупной сделки в сфере обороны.

Речь идет о закупке Украиной около 120 – 150 истребителей Gripen серии E, которую сейчас начинают производить.

Справка: JAS 39 Gripen E – это последняя версия шведского истребителя, что имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.

Кроме того, лидеры подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей.

Мы открываем новую и очень содержательную страницу в отношениях Украины и Швеции. Сегодня есть первый документ, открывающий путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, это приоритет для украинской армии – "очень классные" самолеты, позволяющие выполнять большой спектр задач и входят в тройку лучших авиационных платформ (вместе с F и Rafale).

Это соглашение не направлено на какие-то поставки конкретно в данный момент. Это начало длительного путешествия на 10–15 лет,

– добавил Кристерссон.