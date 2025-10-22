Про це Володимир Зеленський повідомив у середу, 22 жовтня. Деталі передає 24 Канал із посиланням на спільний брифінг українського президента та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

Що відомо про закупівлю винищувачів Gripen?

Зеленський зустрівся з Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу для обговорення великої угоди у сфері оборони.

Йдеться про закупівлю Україною близько 120 – 150 винищувачів Gripen серії E, яку наразі розпочинають виробляти.

Довідка: JAS 39 Gripen E – це остання версія шведського винищувача, що має потужніший двигун, більшу дальність польоту й досконалішу радіолокацію та електроніку, аніж попередні версії.

Окрім того, лідери підписали листа про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.

Ми відкриваємо нову й дуже змістовну сторінку у відносинах України та Швеції. Сьогодні є перший документ, що відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen,

– наголосив Зеленський.

За його словами, це пріоритет для української армії – "дуже класні" літаки, що дозволяють виконувати великий спектр завдань і входять до трійки найкращих авіаційних платформ (разом із F та Rafale).

Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент. Це початок тривалої подорожі на 10 – 15 років,

– додав Крістерссон.