Про це Володимир Зеленський повідомив у середу, 22 жовтня. Деталі передає 24 Канал із посиланням на спільний брифінг українського президента та прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
Дивіться також Потрібно тисячі в день: які в України є дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"
Що відомо про закупівлю винищувачів Gripen?
Зеленський зустрівся з Крістерссоном на заводі оборонної компанії Saab у Лінчепінгу для обговорення великої угоди у сфері оборони.
Йдеться про закупівлю Україною близько 120 – 150 винищувачів Gripen серії E, яку наразі розпочинають виробляти.
Довідка: JAS 39 Gripen E – це остання версія шведського винищувача, що має потужніший двигун, більшу дальність польоту й досконалішу радіолокацію та електроніку, аніж попередні версії.
Окрім того, лідери підписали листа про наміри щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей.
Ми відкриваємо нову й дуже змістовну сторінку у відносинах України та Швеції. Сьогодні є перший документ, що відкриває шлях для отримання Україною дуже серйозного флоту бойових літаків Gripen,
– наголосив Зеленський.
За його словами, це пріоритет для української армії – "дуже класні" літаки, що дозволяють виконувати великий спектр завдань і входять до трійки найкращих авіаційних платформ (разом із F та Rafale).
Ця угода не спрямована на якісь постачання конкретно в цей момент. Це початок тривалої подорожі на 10 – 15 років,
– додав Крістерссон.