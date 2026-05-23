Про це мовиться в дописі Андрія Сибіги увечері 23 травня.

Дивіться також На українські міста знову летять "Шахеди", у Києві знову тривога: де є загроза атаки

Як в МЗС відреагували на попередження Заходу про можливу атаку в ніч на 23 травня?

За словами Андрія Сибіги, настав час для західних партнерів перетворити солідарність з Україною на дії.

Ми вдячні за ваше попередження про масований удар. І ми розуміємо ваші попередження для ваших громадян. Але ключове попередження має бути почуте не в Києві та не іноземцями. Це має бути попередження, почуте в Москві – російським режимом. У вас є важелі впливу. Скористайтеся ними зараз. Попередьте Москву про ціну, яку їй доведеться заплатити. Як публічно, так і через закриті канали,

– написав міністр.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Він підкреслив, що стурбованості та співчуттів, які зазвичай висловлюють після російських атак, недостатньо.

"Нам потрібні конкретні дії, що збільшують ціну війни для агресора вже зараз. Це буде найкращий спосіб висловити солідарність з українським народом", – завершив він.

Дивіться також Багато шуму, – експерт оцінив, чи може Росія вдарити по Києву "Орешником"

Про що західна розвідка попередила Україну?

Увечері 23 травня Володимир Зеленський написав: США та ЄС попередили Україну, що Росія може вдарити "Орешником". Київ перевіряє цю інформацію.

Президент закликав реагувати на тривогу та скористатися укриттями в ніч на 24 травня. Попередження діє і на наступні дні.

Україна бачить ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Під час цього удару ворог може використати і БРСД "Орешник".