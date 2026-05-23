Відповідне попередження з'явилося на офіційному сайті посольства ввечері 23 травня.

Що рекомендують у посольстві?

У зв'язку із загрозою масованого обстрілу американським громадянам радять бути готовими негайно перейти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. До того ж, у посольстві склали перелік найважливіших правил у разі атаки. Варто подбати про таке:

заздалегідь визначте найближчі укриття ще до оголошення повітряної тривоги;

завантажте на телефон надійний застосунок для сповіщень про тривогу, наприклад Air Raid Siren або Alarm Map;

у разі оголошення повітряної тривоги одразу прямуйте до укриття;

слідкуйте за повідомленнями місцевих медіа та оперативно коригуйте свої плани;

майте запас води, продуктів та необхідних ліків;

у надзвичайних ситуаціях дотримуйтеся вказівок української влади та служб порятунку.

Про небезпеку говорив і Зеленський: які дані надав президент?

Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка, зокрема за даними партнерів зі США та Європи, отримала інформацію про підготовку Росією можливого удару із застосуванням ракети "Орешник".

Фіксуються й ознаки підготовки ударів по Києву із використанням різних типів озброєння. Глава держави закликав громадян особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи з вечора, та не ігнорувати їх.

Зауважимо також, що ворог наразі запустив на Україну ударні дрони. Детальніше про рух ворожих повітряних цілей 23 травня дізнавайтеся в хронології 24 Каналу, яка оперативно оновлюється відповідно до актуальної інформації.