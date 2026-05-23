Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський за результатами доповіді розвідки. Він назвав подібні дії Росії "божевіллям".

Про що заявив президент?

Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює протиповітряну оборону, наскільки це зараз можливо, на тлі загрози російських атак, про що попередила розвідка. Він наголосив, що Київ рішуче відповідати на кожен удар.

Президент закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями. Він підкреслив, що війну необхідно завершити заради миру, а не продовжувати її заради "хворих амбіцій" Володимира Путіна.

Будемо відповідати цілком справедливо на кожен російський удар. Ми дали дозвіл на парад, але дозволу на божевілля у Росії немає. Цю війну треба завершувати,

– написав він.

Зауважимо, що попередній масований удар, якого завдала Росія, відбувся 14 травня 2026 року, тоді окупанти запустили понад 1,5 тисячі безпілотників та близько 56 ракет різних типів, основною ціллю ворога була столиця.

Також унаслідок останньої масованої атаки вибухи лунали Кременчуці, Харківській, Одеській та Запорізькій областях. Сили ППО тоді знешкодили 652 безпілотники та 41 ракету. Найбільше руйнувань було саме у Києві.

Яку ще інформацію повідомив Зеленський?

Також Володимир Зеленський із посиланням на розвідувальні дані зазначив, що росіяни готуються атакувати Україну, зокрема за допомогою "Орешника". Утім, українська сторона наразі перевіряє точно відповідну інформацію.

За його словами, противник насамперед знову може цілитися на Київ, для цього російські військові, зокрема, можуть використати озброєння середньої дальності. Але станом на зараз більш додаткових подробиць немає.