Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі для "Новини.LIVE".

Як працювала ППО під час масованого обстрілу?

Під час масованого обстрілу, який тривав більше доби, противник застосував 1 567 ударних дронів та 56 ракет різних типів.

Попри три хвилі атаки, показники збиття становили 93% по дронах і 72% по ракетах.

Це доволі величезний показник, враховуючи, що одночасно з різних напрямків летить стільки всього, що коли дивишся на планшет, просто вражаєшся, як це буде відбито,

– сказав Юрій Ігнат.

За його словами, сили протиповітряної оборони в цей час працювали в умовах тривалого та багатохвильового удару, адже ворог прагнув перевантажити систему ППО.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил підкреслив, що підрозділам доводилося діяти з короткими паузами на відновлення техніки та особового складу.

Водночас остаточні дані щодо атаки ще уточнюються після звірки з усіх регіонів та служб.

Нагадаємо, під основним ударом 14 травня опинився Київ. Там внаслідок атаки було зруйновано 9-поверховий будинок у Дарницькому районі, є загиблі і поранені. Тим часом у Дніпровському районі під час обстрілу сталося влучання в приватний житловий будинок, постраждали гаражі і автомобілі.

Внаслідок ворожої атаки на лівому березі столиці, який тоді був під основним ударом, також виникли перебої з водопостачанням.