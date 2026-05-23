Про це ідеться в телеграм-каналі Володимира Зеленського.

Коли може бути удар по Києву?

Точна дата можливого обстрілу не відома. Та варто звернути увагу на попередження вже з вечора 23 травня.

Бачимо ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. (…) Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля дійсно безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями,

– написав президент.

Як розповів Зеленський, Росія може вдарити й "Орешником" – про це свідчать дані від американських та європейських партнерів. Україна перевіряє цю інформацію.

