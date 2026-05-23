Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский по результатам доклада разведки. Он назвал подобные действия России "безумием".

О чем заявил президент?

Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает противовоздушную оборону, насколько это сейчас возможно, на фоне угрозы российских атак, о чем предупредила разведка. Он подчеркнул, что Киев будет решительно отвечать на каждый удар.

Президент призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями. Он подчеркнул, что войну необходимо завершить ради мира, а не продолжать ее ради "больных амбиций" Владимира Путина.

Будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у России нет. Эту войну надо завершать,

– написал он.

Заметим, что предыдущий массированный удар, которого нанесла Россия, состоялся 14 мая 2026 года, тогда оккупанты запустили более 1,5 тысячи беспилотников и около 56 ракет различных типов, основной целью врага была столица.

Также в результате последней массированной атаки взрывы раздавались в Кременчуге, Харьковской, Одесской и Запорожской областях. Силы ПВО тогда обезвредили 652 беспилотника и 41 ракету. Больше всего разрушений было именно в Киеве.

Какую еще информацию сообщил Зеленский?

Также Владимир Зеленский со ссылкой на разведывательные данные отметил, что россияне готовятся атаковать Украину, в частности с помощью "Орешника". Впрочем, украинская сторона пока проверяет точно соответствующую информацию.

По его словам, противник прежде всего снова может целиться на Киев, для этого российские военные, в частности, могут использовать вооружение средней дальности. Но по состоянию на сейчас более дополнительных подробностей нет.