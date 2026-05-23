Володимир Зеленський попередив українців про загрозу.

Що відомо про підготовку ворога до удару по Україні?

За словами президента, українська розвідка отримала дані, зокрема від партнерів зі США та Європи, про підготовку росіянами удару із застосуванням "Орешника".

Глава держави уточнив, що Київ наразі перевіряє цю інформацію.

Окрім того, спостерігаються ознаки підготовки ворога до комбінованої атаки по Україні, зокрема по Києву, із застосуванням різного озброєння. Зеленський припустив, що "Орешник" може бути запущений під час такого удару.

Важливо свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора. Російське божевілля справді безмежне, тож, будь ласка, бережіть життя – користуйтесь укриттями,

– закликав президент.