Какая ситуация на фронте, в дипломатии, кто оказывает Украине помощь – читайте в тексте 24 Канала.
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Южная Корея поможет Украине с производством дронов
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Южная Корея поможет Украине производить больше беспилотников высокого качества.
"У нас хороший контакт с производителями дронов. Связываем их с нашими производителями. Дронов будет больше, и они будут высшего качества", – сказал чиновник.
Вероятность переговоров с Россией
Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал единственное условие, при котором переговоры с Путиным важны. Чтобы начались переговоры, Россия должна вывести войска из Украины.
Глава Минобороны Германии Борис Писториус подтвердил, что страна планирует удвоить помощь Украины в 2024 году. Вместо 4 Украине предоставят 8 миллиардов евро.