06:33, 13 ноября

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Южная Корея поможет Украине производить больше беспилотников высокого качества.

"У нас хороший контакт с производителями дронов. Связываем их с нашими производителями. Дронов будет больше, и они будут высшего качества", – сказал чиновник.