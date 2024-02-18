Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Отметим, Соколов потерял должность после ликвидации БДК "Цезарь Куников" 14 февраля.

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Задачи Черноморского флота

Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас Россия имеет 4 флота в разных морях, а также Каспийскую флотилию. Их невозможно сравнивать между собой, ведь они имеют разную операционную зону, и как следствие – разные задачи.

Здесь важно, какой функционал они выполняют. Соответственно в Черном море они выполняют функционал по обороне пунктов базирования, водного района, того самого Крымского моста. А там надо перехватывать самолеты, там есть мощная составляющая в воздухе. Их сложно сравнить,

– отметил представитель ВМС.

В то же время Плетенчук отметил, что смена командующего Черноморского флота ничего не изменит – это замкнутая акватория. И выбора россияне особого не имеют.

Уничтожение "Цезаря Куникова"