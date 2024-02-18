Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Отметим, Соколов потерял должность после ликвидации БДК "Цезарь Куников" 14 февраля.
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Задачи Черноморского флота
Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас Россия имеет 4 флота в разных морях, а также Каспийскую флотилию. Их невозможно сравнивать между собой, ведь они имеют разную операционную зону, и как следствие – разные задачи.
Здесь важно, какой функционал они выполняют. Соответственно в Черном море они выполняют функционал по обороне пунктов базирования, водного района, того самого Крымского моста. А там надо перехватывать самолеты, там есть мощная составляющая в воздухе. Их сложно сравнить,
– отметил представитель ВМС.
В то же время Плетенчук отметил, что смена командующего Черноморского флота ничего не изменит – это замкнутая акватория. И выбора россияне особого не имеют.
Уничтожение "Цезаря Куникова"
- Украинские войска 14 февраля провели успешную операцию по уничтожению вражеского БДК "Цезарь Куников". В момент поражения судно находилось вблизи Алупки. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, экипаж составляет 90 человек. Их ищут
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что большинство российских захватчиков, находившихся на борту на момент атаки, погибли. Сам "Цезарь Куников" уверенно ушел под воду. Вероятно, восстановить большой десантный корабль вряд ли удастся.
- Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что Россия пытается скрыть свои потери, поэтому точно не известно, сколько россиян погибло во время уничтожения корабля. Однако вероятно это была достаточно большая часть экипажа.