Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Зазначимо, Соколов втратив посаду після ліквідації ВДК "Цезар Куніков" 14 лютого.
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Завдання Чорноморського флоту
Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі Росія має 4 флоти у різних морях, а також Каспійську флотилію. Їх неможливо порівнювати між собою, адже вони мають різну операційну зону, і як наслідок – різні завдання.
Тут важливо, який функціонал вони виконують. Відповідно у Чорному морі вони виконують функціонал з оборони пунктів базування, водного району, того самого Кримського мосту. А там треба перехоплювати літаки, там є потужна складова у повітрі. Їх складно порівняти,
– зазначив речник ВМС.
Водночас Плетенчук зазначив, що зміна командувача Чорноморського флоту нічого не змінить – це замкнута акваторія. І вибору росіяни особливого не мають.
Знищення "Цезаря Кунікова"
- Українські війська 14 лютого провели успішну операцію зі знищенню ворожого ВДК "Цезар Куніков". У момент ураження судно перебувало поблизу Алупки. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, екіпаж складає 90 осіб. Їх шукають
- Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що більшість російських загарбників, котрі перебували на борті на момент атаки, загинули. Сам "Цезар Куніков" упевнено пішов під воду. Ймовірно, відновити великий десантний корабель навряд чи вдасться.
- Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що Росія намагається приховати свої втрати, тож достеменно не відомо, скільки росіян загинуло під час знищення корабля. Однак ймовырно це була досить велика частина екіпажу.