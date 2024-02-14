У середу вранці, 14 лютого, у Збройних Силах підтвердили ураження російського ВДК. У коментарі 24 Каналу речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів про долю окупантів, які були на борту судна.
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Загибель екіпажу ВДК "Цезар Куніков"
За словами спікера, більшість росіян, які перебували на момент атаки на кораблі, – загинули. Водночас сам "Цезар Куніков" відправився під воду. Російським окупантам навряд вдасться його відновити.
Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж з боєкомплектом. Корабель затонув та не підлягає відновленню,
– сказав речник Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу.
Станом на 13:30 14 лютого Україна не володіє інформацією про точну кількість загарбників, які загинули внаслідок удару по ВДК "Цезар Куніков". Однак відомо, що на борту корабля перебував вантаж із боєкомплектом.
Що слід знати про атаку на корабель
- У ніч проти 14 лютого та вранці цього ж дня в окупованому Криму, а саме – в районі Алупки, прогриміла серія вибухів. Згодом в міноборони Росії заявили, що нібито збили 6 безпілотників, які Україна випустила по півострову.
- У Генштабі ЗСУ спростували заяву окупантів, зазначивши, що було уражено та знищено великий десантний корабель Росії "Цезар Куніков". В операції брали участь, зокрема, спецпризначенці "Групи 13" ГУР Міноборони України.
- Вони вдарили по судну за допомогою українських дронів Magura V5. Згодом у мережі з'явилися кадри, на яких видно спалахи в Чорному морі. Вочевидь, камери зафіксували момент атаки на ВДК "Цезар Куніков".
- Без символізму в цій історії не обійшлось. Ліквідація судна відбулася у день смерті радянського офіцера Цезаря Львовича Кунікова. На честь нього якраз-таки назвали великий десантний корабель.
- Наостанок додамо, що після вибухів над Чорним морем почали літати російські гелікоптери. Спершу помітили два Мі-8, а згодом – і вертоліт Ка-27. Він має кілька модифікацій, одна з яких може здійснювати пошуково-рятувальні операції.