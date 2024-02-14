У середу вранці, 14 лютого, у Генштабі ЗСУ підтвердили, що великий десантний корабель ворога пішов під воду. Уразили його безпілотними літальними апаратами в районі Алупки, що в окупованому Криму.

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Момент вибухів на ВДК "Цезар Куніков"

Телеграм-канали публікують відео, на яких видно спалахи. У підписі до роликів ідеться, що це якраз-таки вибухи на кораблі "Цезар Куніков". Якщо ці кадри правдиві, то можна дійти висновку, що уразили судно ще пізно вночі.

Вибухи в Чорному морі в районі Алупки: дивіться відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

Водночас певні відео можуть свідчити, що підірвався боєкомплект корабля "Цезар Куніков". Окупанти, імовірно, відправили на підмогу в район вибухів інше судно та підводний човен. Тоді й писали, що біля селища Кацівелі – сильна ударна хвиля.

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До речі, одразу після вибухів не було зрозуміло, що сталося з великим десантним кораблем. Однак згодом таки підтвердили, що він потонув. Отже, у російських окупантів ще на одне судно менше. З такими темпами від їхнього флоту не залишиться нічого.

Російський ВДК "Цезар Куніков" пішов під воду: дивіться відео з телеграм-каналу "Кримський вітер"

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