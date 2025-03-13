Про це радник розповів у новому інтерв'ю 13 березня, передає 24 Канал. Патрушев скаржиться на європейське крило Альянсу, що продовжує політику блокування Росії в регіоні, "нехтуючи відновленням діалогу між Москвою й Вашингтоном".

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Що розповів помічник диктатора

Патрушев розповів про прогноз ситуації в Балтиці, де Росія вбачає "навмисне розпалювання регіональної напруженості" з боку військово-морських сил європейських країн НАТО.

Експерти схиляються до думки, що самі країни НАТО є організаторами, спонсорами й виконавцями почастішання позаштатних ситуацій на торгівельних суднах, виходу з ладу підводної інфраструктури,

– переконує він.

Країна-агресор, мовляв, володіє інформацією, за якою Альянс планує посилити "терористичну" діяльність щодо російських підводних трубопроводів, танкерів і суховантажів.

Західні країни буцімто не збираються відмовлятися від морських провокацій, що ввійшли в їхній "арсенал методів підривної роботи" ще в роки Холодної війни.

Ба більше, військові НАТО відпрацьовують кібератаки на навігаційне обладнання російських суден з метою організації позаштатних ситуацій, зокрема тих, що призводять до аварій, упевнений Патрушев.

До слова, інший помічник диктатора, Юрій Ушаков, заявив, що запропоноване 30-денне перемир'я стане лише перепочинком для українських військових. На його думку, кроки, "що імітують мирні дії", нікому не потрібні.