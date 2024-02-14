В среду утром, 14 февраля, в Генштабе ВСУ подтвердили, что большой десантный корабль врага ушел под воду. Поразили его беспилотными летательными аппаратами в районе Алупки в оккупированном Крыму.

Смотрите также Украина уничтожила корабль "Цезарь Куников" возле Алупки: показываем город на карте

Момент взрывов на БДК "Цезарь Куников"

Телеграм-каналы публикуют видео, на которых видно вспышки. В подписи к роликам говорится, что это как раз взрывы на корабле "Цезарь Куников". Если эти кадры правдивые, то можно прийти к выводу, что поразили судно еще поздно ночью.

Взрывы в Черном море в районе Алупки: смотрите видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

В то же время определенные видео могут свидетельствовать, что подорвался боекомплект корабля "Цезарь Куников". Оккупанты, вероятно, отправили на подмогу в район взрывов другое судно и подводную лодку. Тогда и писали, что возле поселка Кацивели – сильная ударная волна.

Что происходило в Черном море после ночных взрывов: смотрите видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

Кстати, сразу после взрывов не было понятно, что произошло с большим десантным кораблем. Однако впоследствии таки подтвердили, что он утонул. Итак, у российских оккупантов еще на одно судно меньше. С такими темпами от их флота не останется ничего.

Российский БДК "Цезарь Куников" ушел под воду: смотрите видео с телеграм-канала "Крымский ветер"

Что следует знать об атаке на судно