Україна 14 лютого успішно знищила ВДК "Цезар Куніков". По ньому влучили морські дрони. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в етері національного телемарафону розповів про те, чи загинув екіпаж ворожого судна, інформує 24 Канал.

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Що відомо про стан екіпажу ВДК "Цезар Куніков"

Нещодавно, відповідаючи на запитання журналістів про кількість особового складу знищеного ворожого "Цезаря Кунікова", очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначив, що екіпаж складає 90 осіб.

За словами речника ВМС ЗСУ Плетенчука, Росія намагається приховати свої втрати, тож достеменно не відомо, скільки росіян загинуло під час знищення корабля, але обставини дозволяють припустити, що це була "досить велика" частина екіпажу.

Плетенчук наголосив, що "корабель – це така одиниця, яка в море сама не ходить".

Відповідно, екіпаж, скоріш за все, нехай і в неповному обсязі – але, скоріш за все, в повному – був присутній на борту. Враховуючи погодні умови, час доби – все ж таки було темно – звісно, висока ймовірність, що досить велика частина екіпажа загинула. Швидкі забирали їх з берега, в якому стані – важко сказати,

– пояснив речник ВМС ЗС України.

Речник ВМС зазначив, що рятувальна операція розпочалася після влучання по ворожому судні. За його словами, вона тривала приблизно добу.

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