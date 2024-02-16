Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що кожне знищення російського корабля – це чудова новина. Важливо, що разом з тим вдається знищувати особовий склад окупантів, а також – вантажі, які перевозять на кораблях.

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Дрони познущалися з "Цезаря Кунікова"

Як наголосив Ступак, найімовірніше, Україна використала близько 4 – 5 морських дронів для знищення "Цезаря Кунікова". Окупанти пробували відстрілюватися, але нічого не вдалося.

Наші дрони познущалися з "Цезаря Кунікова". Коли почалася 2 – 3 атака, росіяни пробували відстрілюватися. ГУР та ВМС красиво підійшли до цієї історії. Вони залишили один безпілотник, щоб зафільмувати все це дійство. Це закриє можливості для російської пропаганди, які почали б розповідати, що з кораблем все нормально,

– зауважив Ступак.

Зараз Чорноморський флот перебуває під дилемою. Частина кораблів вже потоплена – і є питання, що робити далі. Вони можуть спробувати вивести рештки флоту з Чорного моря через Босфор. Але це буде виглядати так, ніби вони просто втекли.

Так само окупанти можуть вивести їх до Новоросійська. Але знову-таки це буде ударом по російській пропаганді.

Третій варіант – коли кожен корабель супроводжуватимуть маленькі катери. У випадку атаки вони можуть пробувати відпрацювати по дронах, підставивши свій борт. Вони навіть планували використовувати FPV-дрони проти морських дронів,

– розповів Ступак.

Знищення "Цезаря Кунікова": коротко