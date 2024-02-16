Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що кожне знищення російського корабля – це чудова новина. Важливо, що разом з тим вдається знищувати особовий склад окупантів, а також – вантажі, які перевозять на кораблях.
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Дрони познущалися з "Цезаря Кунікова"
Як наголосив Ступак, найімовірніше, Україна використала близько 4 – 5 морських дронів для знищення "Цезаря Кунікова". Окупанти пробували відстрілюватися, але нічого не вдалося.
Наші дрони познущалися з "Цезаря Кунікова". Коли почалася 2 – 3 атака, росіяни пробували відстрілюватися. ГУР та ВМС красиво підійшли до цієї історії. Вони залишили один безпілотник, щоб зафільмувати все це дійство. Це закриє можливості для російської пропаганди, які почали б розповідати, що з кораблем все нормально,
– зауважив Ступак.
Зараз Чорноморський флот перебуває під дилемою. Частина кораблів вже потоплена – і є питання, що робити далі. Вони можуть спробувати вивести рештки флоту з Чорного моря через Босфор. Але це буде виглядати так, ніби вони просто втекли.
Так само окупанти можуть вивести їх до Новоросійська. Але знову-таки це буде ударом по російській пропаганді.
Третій варіант – коли кожен корабель супроводжуватимуть маленькі катери. У випадку атаки вони можуть пробувати відпрацювати по дронах, підставивши свій борт. Вони навіть планували використовувати FPV-дрони проти морських дронів,
– розповів Ступак.
Знищення "Цезаря Кунікова": коротко
- 14 лютого Україна успішно знищила ворожий великий десантний корабель "Цезар Куніков". По ньому влучили морські дрони. В момент ураження він перебував поблизу Алупки.
- Все, що відомо про знищення ворожого "Цезаря Кунікова" – читайте в матеріалі 24 Каналу.
- Відомо, що екіпаж корабля складає близько 90 осіб. Наразі не відомо, скільки з них окупанти змогли врятувати. Точну цифру знищених окупантів повідомлять згодом.