У регіоні лунала повітряна тривога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про атаку дронів на Краснодарський край?

Дрони масовано атакували Краснодарський край у Росії. У регіоні лунала повітряна тривога, вибухи чули у Геленджику, Апані, Туапсе і Новоросійську.

Аеропорт Краснодара і Геленджика тимчасово закривали.

Повідомляється про велику пожежу на нафтобазі у комплексі "Шесхарис" – великому експортному нафтовому терміналі поблизу порту Новоросійськ.

Термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою трубопроводів компанії Транснефть. Він є стратегічно важливим вузлом для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.

Також влучання, ймовірно, сталося по позиціях комплексів С-300/400 на території військової чатини 1537-го зенітно-ракетного кубанського краснознамєнного полка.

Російські телеграм-канали повідомляють про 1 постраждалого і пошкодження 3 будинків. Пораненого госпіталізували, він постраждав від уламків вибитих вікон. Фрагменти дрона нібито влетіли прямо у квартиру одного з будинків.

Пошкоджено зокрема супермаркет "Лента", який якраз таки розташований поряд з позиціями С-400.



Супермаркет "Лента" і кут зйомки відео з вибухом, ймовірно, на позиціях С-400 / фото Exilenova+

Повідомляється також про вибухи в окупованому Севастополі та потужний, за словами очевидців, вибух у Сімферополі. Деталі поки невідомі.

У Севастополі фіксували пуски ракет комплексу ППО "Панцир-С1".

