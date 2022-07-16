Вечный "царь"

И для того, чтобы путин имел возможность перейти к должности главного руководителя, вождя, предстоятеля, я не знаю, этого нового "Советского Союза". И тогда ему потребуется оставаться в должности президента российской федерации.

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Но сейчас, если бы он говорил о создании этого "союза", а затем его не создал, это с позиции пиара было бы огромным уроном. В большинстве своем путин использует это, чтобы нас шантажировать, потому что успехов военных у него немного.

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И я думаю, что главный, кто заинтересован в переговорах, – это российская федерация. У них там очень простой месседж к нам: если мы не согласимся на эти переговоры и не начнем их сразу же сейчас, тогда они будут просто аннексировать эти территории (временно оккупированный юг и Донбасс – 24 канал) и тогда все будет гораздо сложнее, потому что не будет хода назад.

Именно поэтому они и распространяют все эти слухи, чтобы это создавало давление на украинские власти.

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Было бы гораздо более символично это создать в декабре, когда будет столетие Советского Союза. Но не сейчас. Впрочем, конечно, сам факт того, что мы об этом говорим, – это тоже фактор психологического давления.

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