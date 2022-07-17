Про це свідчить нещодавнє зведення міноборони росії, у якому воно знову марить розташуванням опорних пунктів та складів з боєприпасами Збройних Сил України у буцімто цивільних об'єктах щонайменше чотирьох українських міст. 24 канал передає деталі.

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Які міста під загрозою

За зведенням міноборони росії від вечора 16 липня, ЗСУ начебто використовують житлові будинки та освітні заклади на території України у військових цілях. Тим самим країна-агресорка вкотре намагається виправдати свої злочинні удари по цивільних об'єктах нашої держави.

Так, примарні "націоналістичні формування", за повідомленням російського міністерства, розташовуються у таких населених пунктах, які, відповідно, перебувають під загрозою чергових атак окупантів:

Соледар , Донецька область. У кремлі вигадали, що тут, у місцевій школі №14 на вулиці Червонофлотська, буцімто обладнаний опорний пункт Збройних Сил України, а у підвалі навчального закладу начебто розміщується склад боєприпасів. На прилеглій території школи, за брехнею російського відомства, перебуває тяжке озброєння.

, Донецька область. У кремлі вигадали, що тут, у місцевій на вулиці Червонофлотська, буцімто обладнаний опорний пункт Збройних Сил України, а у підвалі навчального закладу начебто розміщується склад боєприпасів. На прилеглій території школи, за брехнею російського відомства, перебуває тяжке озброєння. Харків . У місті, яке обстрілюється окупантами без упину, цього разу на прицілі загарбників вулиця Пушкінська . Саме тут, у хворій уяві російського міноборони, на нижніх та верхніх поверхах житлових будинків начебто обладнано позиції великокаліберних кулеметів та ПЗРК, а також складів з боєприпасами. При цьому міністерство країни-агресорки нагло бреше, що харків'янам начебто забороняють виїхати з міста.

. У місті, яке обстрілюється окупантами без упину, цього разу на прицілі загарбників . Саме тут, у хворій уяві російського міноборони, на нижніх та верхніх поверхах житлових будинків начебто обладнано позиції великокаліберних кулеметів та ПЗРК, а також складів з боєприпасами. При цьому міністерство країни-агресорки нагло бреше, що харків'янам начебто забороняють виїхати з міста. Одеса . кремлю привиділось, що на території школи №100 на вулиці Варненській розташована українська бронетехніка, тяжка артилерія та ракетні системи залпового вогню. Крім того, російське міноборони абсурдно заявило, що територія навчального закладу замінована, а по периметру розташовані блокпости.

. кремлю привиділось, що на території на вулиці Варненській розташована українська бронетехніка, тяжка артилерія та ракетні системи залпового вогню. Крім того, російське міноборони абсурдно заявило, що територія навчального закладу замінована, а по периметру розташовані блокпости. Слов'янськ. Чергова цинічна байка росії – у соціальному притулку для дітей "Паруса Надії" на вулиці Серафимовича начебто "бойовики націоналістичних формувань обладнали казарму та опорний пункт".

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Нагадаємо, що нещодавно щонайменше 10 російських ракет вгатили по двох вишах Миколаєва. Йдеться про місцевий педагогічний інститут та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. Які "опорні пункти" чи "військові склади" у хворій уяві російського міністерства оборони розташовувались у цих навчальних закладах – досі загадка.

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