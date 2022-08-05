Розслідувачам вдалося поговорити з окупантом-садистом

Bellingcat вдалося встановити, що знущання з військовополоненого відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області. Участь у тортурах брали бойовики з батальйону "Ахмат".

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Повідомляється, що представники The Insider поговорив з окупантом, який на відео катував полоненого. Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Розслідувачі проаналізували відразу декілька відео, серед яких і те, на якому катували полоненого. Воєнного злочинця та місце катування вдалося розпізнати завдяки капелюку, військовій сорочці, браслету та білій автівці з російським пропагандистським знаком "Z".

Катівник Очур-Суге Монгуш потрапив на відео пропагандистів на заводі "Азот" в окупованому Сєвєродонецьку. Також він був помічений в районі річки Сіверський Донець на захід від захопленого Лисичанська.

Спершу персону садиста вдалося ідентифікувати завдяки сервісу FindClone. Згодом його видало оголошення про загублені водійські права, де він залишив два номери телефону.

Пошук за цими номерами привів розслідувачів до посилань на два профілі в соцмережі "ВКонтакте", якими користувався Монгуш. Це дозволило знайти нові фото й підтвердити, що ці номери телефонів дійсно використовуються катом.

Ймовірно, раніше Монгуш працював у МНС росії.

Що ще відомо про катування українського полоненого

Наприкінці липня у соціальних мережах з'явилося моторошне відео, як російські військові катують українського полоненого. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив про воєнний злочин з боку росіян.

Він повідомив, що через катування українського полоненого звернувся до Офісу генпрокурора. Окрім того, за його словами, готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Червоного Хреста.

Воєнний злочин окупантів прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він заявив, що світ повинен усвідомити, що росія – країна канібалів, які насолоджуються тортурами та вбивствами.

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