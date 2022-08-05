Для этого позора оккупанты сделали импровизированную сцену возле завода, который стал символом украинской несокрушимости. Там и провели то, что они называют "концертом".

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Жалкое зрелище в Мариуполе

О планах провести это жалкое зрелище 24 каналу сообщили жители Мариуполя накануне этого.

На этом "концерте" оккупантов и псевдоволонтеров развлекал гитарист, который пел на фоне разрушенного завода. Однако самым большим позором стало открытие "штаба восстановления", на которое приехали вожак боевиков денис пушилин и вице-премьер россии марат хуснуллин.



Оккупанты и псевдоволонтеры на "концерте" на "Азовстали" / Фото Мариупольского городского совета

Главное о боях на "Азовстали"

С первых дней полномасштабного вторжения оккупанты атаковали Мариуполь, а затем взяли город в блокаду. Наши воины мужественно сдерживали врага, несмотря на его превосходство в живой силе и артиллерии. Впоследствии наши защитники и защитницы закрепились на заводе "Азовсталь". оккупанты ежедневно обстреливали завод и сбрасывали на него сверхтяжелые бомбы.

В мае наши военные получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить свою жизнь. Более 2 тысяч наших защитников эвакуировали на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных. Однако 28 июля оккупанты устроили теракт в Еленовке и убили 40 украинских пленных, в том числе защитников "Азовстали". Генпрокурор Андрей Костин 1 августа сообщил, что, по предварительным выводам экспертов, российские оккупанты применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.

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