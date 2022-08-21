Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он также отметил, что сигнал воздушной тревоги звучал многократно и охватывал всю территорию Украины.

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Вчера было громко, можно сказать, что ночь прошла под симфонию воздушных тревог. Сирена включалась очень часто, поэтому мы понимали, что враг попытается атаковать Одесскую область,

– отмечает Сергей Братчук.

Какое оружие использовал враг

По словам спикера Одесской ОВА, "прилетели" ракеты оперативно тактические, морского базирования типа "Калибр" – таких снарядов было 5. К сожалению, 3 ракеты попали в зернохранилище, говорит он.

"В результате этой вражеской атаки нет пострадавших и ракеты все же не попали в цель. Конечно, роспропаганда уже рассказала, что уничтожили склад с западным оружием, но какая армия – такие победы", – резюмирует Братчук.

Подробнее о последних сутках в Одесской области: смотрите видео

Из 20 запусков вражеских ракет – 19 попаданий по гражданским

В Службе безопасности Украины установили, что только 1 ракета из 19 выпущенных россией попадала в военный объект. Остальные 19 – в жилые дома, больницы, учебные заведения и т.д.

Целью номер 1 для россиян являются не военные объекты, а люди. Это уже давно стало понятно, ведь вражеские войска больше всего бьют именно по гражданской инфраструктуре. Жилищные районы Харькова и Николаева практически каждый день оказываются под обстрелами.

К примеру, 20 августа оккупанты запустили ракетой "Калибр" по жилым домам в Вознесенске Николаевской области. Смертоносный снаряд повредил 5-этажный дом и несколько частных. К сожалению, 14 местных жителей получили ранения. Среди них 3 детей. Известно, что одной девочке обломок выбил глаз.