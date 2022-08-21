Вместе с тем россияне, по состоянию на данный момент, увеличили количество своих вертолетов для применения в Украине – на более чем 100 единиц против начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, может ли страна-агрессор привлечь всю свою военную авиацию против нашего государства одновременно.

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Смена тактики российской авиации

Юрий Игнат сообщил, что на момент вторжения россии в Украину 24 февраля, оккупанты применяли 250 вертолетов. Сегодня их количество увеличилось до 360. Несмотря на это, авиацию оккупантов наши защитники и защитницы довольно часто сбивают.

Поэтому, по словам военного, вся эта вражеская авиация сейчас не выполняет задачи на территориях, подконтрольных Воздушным силам ВСУ. Чиновник отмечает, что воздушная техника противника не сосредоточена в каком-то одном конкретном месте.

Может ли россия применить все свои военные самолеты и вертолеты одновременно

Представитель Воздушных сил ВСУ объясняет, что если учитывать количество российских вертолетов в 360 единиц и огромную протяженность фронта в Украине, то на такую линию разграничения такая численность авиации врага не слишком велика.

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Игнат добавляет, что в современных войнах на определенных участках авиация работает в составе ударных групп. Это могут быть ударные группы самолетов или вертолетов в количестве, например, 10 единиц.

Могут ли одновременно работать сотни самолетов? Это же не кино о Второй мировой войне,

– отвечает на вопрос спикер Воздушных сил.

К слову, Юрий Игнат отмечает, что вся авиация врага не дислоцируется на каком-то одном аэродроме, а рассредоточена вокруг границ – в белорусской Зябровке, в крымском Джанкое и т.д.

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