Разом з тим росіяни, станом на зараз, збільшили кількість своїх вертольотів для застосування в Україні – на понад 100 одиниць проти початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чи може країна-агресорка залучити усю свою військову авіацію проти нашої держави одночасно.
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Зміна тактики російської авіації
Юрій Ігнат повідомив, що на момент вторгнення росії в Україну 24 лютого, окупанти застосовували 250 вертольотів. Сьогодні ж їхня кількість збільшилась до 360. Попри це, авіацію окупантів наші захисники й захисниці доволі часто збивають.
Тому, за словами військового, вся ця ворожа авіація нині не виконує завдань на територіях, підконтрольних Повітряним силам ЗСУ. Посадовець зауважує, що повітряна техніка противника не зосереджена в якомусь одному конкретному місці.
Чи може росія застосувати всі свої військові літаки та вертольоти одночасно
Речник Повітряних сил ЗСУ пояснює, що якщо брати до уваги кількість російських вертольотів у 360 одиниць й величезну протяжність фронту в Україні, то на таку лінію розмежування така чисельність авіації ворога не є надто великою.
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Ігнат додає, що у сучасних війнах на певних ділянках авіація працює у складі ударних груп. Це можуть бути ударні групи літаків або вертольотів у кількості, наприклад, 10 одиниць.
Чи можуть одночасно працювати сотні літаків? Це ж не кіно про Другу світову війну,
– відповідає на питання речник Повітряних сил.
До слова, Юрій Ігнат наголошує, що вся авіація ворога не дислокується на якомусь одному аеродромі, а розосереджена довкола кордонів – у білоруській Зябрівці, у кримському Джанкої тощо.
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