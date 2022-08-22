Понимая логику кремля Украина готовится к возможному обострению во время праздничных дней. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Эксперт считает, что ввиду символизма будущих праздников – нужно ждать от россии "чего-то особенного". Поэтому Украине нужно к этому готовиться.
Похоже, что действительно готовятся неприятности к праздникам Независимости и к этому надо быть готовым. Мы действительно готовимся на 23 – 25 августа, поскольку знаем тягостность российской федерации к этакому символизму, что есть День независимости и полгода с начала широкомасштабной агрессии,
– отметил обозреватель.
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По его мнению, закрытие воздушного пространства в трех областях россии вблизи границ с Украиной свидетельствует о готовности россии применять авиационные силы.
"Есть два предположения, почему это делается. Первое – это опасение "хлопка" в этих регионах. Второе – это подготовка к ракетным обстрелам и возможным авиационным ударам по территории Украины", – пояснил аналитик.
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По его словам, по предварительной информации, россия рассредоточила авиацию по периметру границы Украины: около 430 боевых самолетов и более 300 боевых вертолетов.
"Это также может быть направлено на нанесение возможных ракетных ударов по территории Украины. Также есть носители "Калибров" в Черном море и те ракетные системы, которые сосредотачиваются в беларуси", – добавил эксперт.
Угроза ударов на 24 августа: что известно
- Совсем скоро Украина будет отмечать главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский уже сообщал, что есть запланированная программа мероприятий. Однако ее сейчас не разглашают в целях безопасности.
- Комментируя вопросы вероятных провокаций, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты регулярно предпринимают подобные действия, однако Украина действует на опережение.
- Конечно, есть опасения, что оккупанты могут устроить масштабную провокацию на День Независимости. По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупанты могут попытаться нанести ракетные удары по Украине в этот день. Однако следует помнить, что к этому и готовятся украинские силы ПВО.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что на День независимости украинцам нужно взять себя в руки и перестать верить в слишком апокалиптические или радостные прогнозы на этот праздник или любые другие дни. В то же время в МВД рассказали, что на праздник россия не готовит наступления на Киев.
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