Понимая логику кремля Украина готовится к возможному обострению во время праздничных дней. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Эксперт считает, что ввиду символизма будущих праздников – нужно ждать от россии "чего-то особенного". Поэтому Украине нужно к этому готовиться.

Похоже, что действительно готовятся неприятности к праздникам Независимости и к этому надо быть готовым. Мы действительно готовимся на 23 – 25 августа, поскольку знаем тягостность российской федерации к этакому символизму, что есть День независимости и полгода с начала широкомасштабной агрессии,

– отметил обозреватель.

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По его мнению, закрытие воздушного пространства в трех областях россии вблизи границ с Украиной свидетельствует о готовности россии применять авиационные силы.

"Есть два предположения, почему это делается. Первое – это опасение "хлопка" в этих регионах. Второе – это подготовка к ракетным обстрелам и возможным авиационным ударам по территории Украины", – пояснил аналитик.

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По его словам, по предварительной информации, россия рассредоточила авиацию по периметру границы Украины: около 430 боевых самолетов и более 300 боевых вертолетов.

"Это также может быть направлено на нанесение возможных ракетных ударов по территории Украины. Также есть носители "Калибров" в Черном море и те ракетные системы, которые сосредотачиваются в беларуси", – добавил эксперт.

Угроза ударов на 24 августа: что известно

Совсем скоро Украина будет отмечать главный государственный праздник – День Независимости. Президент Владимир Зеленский уже сообщал, что есть запланированная программа мероприятий. Однако ее сейчас не разглашают в целях безопасности.

Комментируя вопросы вероятных провокаций, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты регулярно предпринимают подобные действия, однако Украина действует на опережение.

Конечно, есть опасения, что оккупанты могут устроить масштабную провокацию на День Независимости. По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупанты могут попытаться нанести ракетные удары по Украине в этот день. Однако следует помнить, что к этому и готовятся украинские силы ПВО.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что на День независимости украинцам нужно взять себя в руки и перестать верить в слишком апокалиптические или радостные прогнозы на этот праздник или любые другие дни. В то же время в МВД рассказали, что на праздник россия не готовит наступления на Киев.

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