В россии обвиняют Украину в подрыве дугиной

В безумной истерике после смерти дугиной главная пропагандистка россии маргарита симоньян, пишет 24 канал. На ресурсе пропагандистов вышел материал после подрыва дочери "идеолога путина" дугина под названием "российский ответ за убийство дарьи дугиной, всего три слова – Киев содрогнется".

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российские пропагандисты безосновательно намекают, что Украина якобы виновна в гибели дугиной, авто которой взорвали под москвой. россияне требуют ударов по центрам принятия решений в Киеве.

Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!,

– написала маргарита симоньян.

Также пропагандисты обнародовали координаты зданий СБУ, Минобороны, Офиса Президента.

Что известно о гибели дарьи дугиной

В подмосковье вечером 20 августа взорвался джип дочери александра дугина, идеи которого стали главным фундаментом для вторжения россии в Украину. В результате взрыва авто Land Cruiser Prado погибла его дочь дарья дугина и водитель.

Сообщалось, что дарья возвращалась с фестиваля "Традиция" и александр дугин тоже должен был ехать в том же авто. Однако, по информации российских СМИ, идеолог путина сел в другой автомобиль в последний момент.

Вскоре после взрыва в социальные сети попала фотография, на которой можно увидеть александра дугина на месте трагедии. Идеолог путина буквально убит горем, ведь в машине погибла его дочь.

Антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло с дугиной. Он подчеркнул, что наше государство ни уголовное, ни преступное. Поэтому следы стоит искать внутри самой россии.

После гибели дочери вдохновитель владимира путина попал в больницу.

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