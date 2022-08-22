Розуміючи логіку кремля, Україна готується до можливого загострення під час святкових днів. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.
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Експерт вважає, що зважаючи на символізм майбутніх свят – потрібно чекати від росії "чогось особливого". Тому Україні потрібно до цього готуватися.
Схоже, що дійсно готуються неприємності на свята Незалежності й до цього треба бути готовим. Ми справді готуємося на 23 – 25 серпня, оскільки знаємо тяглість російської федерації до такого собі символізму, що є День незалежності й пів року з початку широкомасштабної агресії,
– зазначив оглядач.
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На його думку, закриття повітряного простору у трьох областях росії поблизу кордонів з Україною свідчить про готовність росії застосовувати авіаційні сили.
"Є два припущення, чому це робиться. Перше – це побоювання "бавовни" в цих регіонах. Друге – це підготовка до ракетних обстрілів та можливих авіаційних ударів по території України", – пояснив аналітик.
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З його слів, за попередньою інформацією, росія розосередила авіацію по периметру кордону України: близько 430 бойових літаків та понад 300 бойових гелікоптерів.
"Це також може бути спрямоване на завдання можливих ракетних ударів по території України. Також є носії "Калібрів" у Чорному морі й ті ракетні системи, які зосереджуються в Білорусі", – додав експерт.
Загроза ударів на 24 серпня: що відомо
- Зовсім скоро Україна відзначатиме головне державне свято – День Незалежності. Президент Володимир Зеленський вже повідомляв, що є запланована програма заходів. Однак її зараз не розголошують задля безпеки.
- Коментуючи питання ймовірних провокацій, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупанти регулярно вдаються до подібних дій, проте Україна діє на випередження.
- Звісно, є певні побоювання, що окупанти можуть влаштувати масштабну провокацію на День Незалежності. На думку військового експерта Олега Жданова, окупанти можуть спробувати завдати ракетні удари по Україні в цей день. Однак варто пам'ятати, що до цього й готуються українські сили ППО.
- Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що на День незалежності українцям потрібно взяти себе в руки й перестати вірити у занадто апокаліптичні чи радісні прогнози на це свято або на будь-які інші дні. Водночас у МВС розповіли, що на свято росія не готує наступу на Київ.
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