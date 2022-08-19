Про День Незалежності 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, потрібно взяти себе в руки й перестати вірити у занадто апокаліптичні чи радісні прогнози на це свято або на будь-які інші дні.

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Звісно, окупанти дещо схиблені на датах. Але в Україні вже майже пів року триває повномасштабна війна. Кожного дня росіяни можуть запустити ракету в будь-який населений пункт.

Чи потрібно якось особливо готуватися до можливої загрози на 24 серпня

На думку Подоляка, потрібно просто бути обережним, як і в будь-який інший день. Варто дослухатися до попереджень, що можуть лунати сирени; не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і завжди мати на увазі, куди потрібно піти в укриття і пересидіти певний час.

Мені видається, що пів року чітко привчили нас до того, що росія не дотримується ні правил, ні звичаїв війни. Вони порушують все, що тільки можна. Використовують крилаті ракети для атаки на цивільне населення та об'єкти цивільної інфраструктури, – зазначив Михайло Подоляк.

Ця загроза триватиме до того моменту, поки росія не почне отримувати тактичних поразок на фронті. Тоді вона буде змушена думати, як себе захистити, а не як атакувати українські міста. До цього часу завжди потрібно буде дотримуватися безпекового протоколу.

"Не треба панікувати, робити "аларм", що все – кінець світу. Але треба себе берегти. Ми всі маємо вижити, щоб росія в такому вигляді не існувала. Тому чуємо сирени – йдемо в укриття. Це робіть. Все інше – клікбейтні заголовки", – наголосив Подоляк.

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