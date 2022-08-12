Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что будет очень тяжело эмоционально и психологически для украинцев, ведь оккупанты не имеют на это права.
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"Это очень тяжелое военное преступление, тем более те, кто собирается устроить это судилище – несуществующие субъекты и самозванцы", – убежден Жданов.
Военнопленные являются штатными военными в структуре украинского государства, то есть это военнослужащие под защитой конвенций. Это судилище – самая позорная вещь, которую оккупанты могут совершить 24 августа.
российские изверги решили устроить судилище над защитниками "Азовстали"
В тюрьмах в Мариуполе россияне содержат около 10 тысяч украинцев. Среди них гражданские и военнопленные. оккупанты хотят на День Независимости устроить шабаш в филармонии в Мариуполе, сейчас там монтируют металлические клетки, все в лучших традициях нашего кровожадного и неадекватного врага.
У россии нет побед на фронте, поэтому она хочет показать "победу" над пленными.
Что о металлических клетках в филармонии говорит ГУР МО
Представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов считает, что жуткими металлическими клетками россияне просто хотят запугать украинцев. Они оказывают моральное давление на пленных и все украинское общество.
Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает бороться и проводить переговоры для того, чтобы вернуть наших защитников домой.
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