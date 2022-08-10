Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. российские захватчики установили в филармонии Мариуполя металлические клетки.

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Как сообщили в мэрии города, оккупанты собираются устроить судилище над защитниками "Азовстали".

"Цирк для внутреннего рынка"

По мнению Гудкова, прежде всего, "трибунал" хотят показать самим россиянам.

"Это картинка для "внутреннего рынка". Они хотят использовать это для удовлетворения низменных инстинктов этой массы с перевернутым сознанием", – отметил политик.

Он сравнил судилище в Мариуполе с кровавыми боями между гладиаторами, устраивавшимися в Древнем Риме для утех толпы.

Толпа, потерявшая рассудок от крови, требовала: "Добей его, добей!". Именно для такой массы, которая стремится к чужой крови, они (оккупанты – 24 канал) хотят устроить этот цирк,

– подчеркнул Гудков.

Российский оппозиционер предположил, что захватчики могут зайти слишком далеко и даже вынести украинским военнопленным смертный приговор.

Судилище в Мариуполе как инструмент торга

Гудков считает, что россия также устраивает судилище в Мариуполе, чтобы давить на украинские власти.

Это будет использовано в качестве инструмента торга. Мол, отдайте нам что-нибудь, а мы вам отдадим 2 тысячи жизней ваших героев,

– сказал политик.

По его словам, кремль хочет сначала вынудить Украину сесть за стол переговоров.

"Потом россияне будут говорить: "Отдайте нам Херсон". Ведь они понимают, что им там не удержаться. Продолжение следует: "Отдайте нам Запорожье", "сухопутный коридор в Крым" и т.д.", – предположил Гудков.

Чего хочет путин

По его словам, такими абсурдными методами путин хочет привлечь к себе внимание.

"Путин хочет, чтобы мир с ним разговаривал. Это изгнанник и презираемый военный преступник. Но он добивается, чтобы с ним говорили главы великих государств и удовлетворяли его самолюбие", – отметил российский оппозиционер.

Стрим Андрианы Кучер и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео

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