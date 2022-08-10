Об этом стало известно из жалоб людей на минобороны в прокуратуру россии, где россияне указывают, что солдат как можно скорее возвращают в бой. Письма обнародовали журналисты расследователи 10 августа. Кстати, по возвращении на фронт российских солдат часто бросают просто гибнуть.

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Раненых россиян как можно быстрее возвращают на фронт

В общем, родные российских военных в прокуратуру жалуются по поводу разных вещей. В частности, есть обращения, даже подтверждающие зверства и мародерство в рядах вооруженных сил россии. Однако вопрос лечения подниматься настолько часто, что можно сделать отдельное журналистское расследование.

В частности, интересно заявление от женщины, муж которой с 23 апреля попал в военный госпиталь в Белгороде. Она писала, что военнослужащий пострадал от контузии, но так и не было "проведено должного лечения, обследования. Лечить не хотят".

Говорят "таких как ты много, и это просто психологическая травма, руки ноги целые, можно и дальше воевать". Хотелось бы узнать, на каком основании не проводится обследование, или не производится МРТ, лечат только цитрамоном. У мужчины есть неврологические проявления контузии (головные боли, потеря памяти, замедленная речь, боли позвоночника). Ему нужно обследование и последующее лечение,

– писала расстроенная россиянка.

Другая жена писала о муже, который служит по контракту в части 62 295 и тоже участвует в "спецоперации". Мол, служащий получил ранение, попал в госпиталь, а там только хотят поскорее отправить его на фронт. Автор обращения указала, что служащих в больнице "возят на МРТ за деньги самих военнослужащих, а затем еще забирают результат этих обследований, ставят не те диагнозы".

Гвардейца бросили воевать с осколочным ранением головы

Особенно "интересным" можно считать письмо матери ефрейтора Ниязова Артема Михайловича. 21-летний парень служит по контракту в воинской части 71211 – это 331 гвардейский парашютно-десантный полк.

Женщина написала, что первые ранения ее сына в "спецоперации" были в марте. Тогда у него были контузия, осколочное ранение мягких тканей головы и обморожение ног ІІ степени. В полевом госпитале его продержали всего 2 суток. За это время никакого лечения и медицинского обследования не проводили, а факт получения контузии и осколочного ранения головы в госпитале не зафиксировали. Как пишет мать гвардейца, "в связи с большим количеством раненых".

После "выписки из госпиталя" парня снова направили в подразделение. Продолжал воевать он уже с постоянной головной болью, частичной потерей слуха и зрения. Однако страдать служащему российской гвардии пришлось недолго. Уже 19 апреля он снова получил ранения – на этот раз уже были минно-взрывная и черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга. В тот же день его доставили вертолетом в 39 отдельный медицинский отряд, а оттуда уже в госпиталь 98 дивизии села Казначеевка в Белгородской области.

Несмотря на полученные травмы и симптомы заболевания (головокружение, головные боли, частичная потеря памяти, слуха и зрения), лечение моему сыну не проводится. Несвоевременная диагностика и отсутствие соответствующего медицинского лечения могут иметь необратимые последствия, угрожают жизни и могут привести к инвалидности,

– жалуется женщина, которая отправила сына на захватническую войну.

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