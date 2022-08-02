Невероятное количество потерь, с которыми вообще не считаются генералы российских войск, изрядно подавляет готовность личного состава оккупантов к участию в боевых действиях. По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, количество жалоб на неадекватное командование со стороны любых представителей сводных захватнических формирований увеличивается с каждым днем.

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Конечно, непосредственно к высшему командованию никаких отчетов о потерях или жалобах на отношение к "пушечному мясу" не доходит. Ведь путин должен читать исключительно положительную для себя информацию.

Военными управляют "бесстрашные" наркоманы

По данным украинских спецслужб, в разговорах между собой сводные оккупационные войска говорят о том, что с поля боя они никогда не вернутся живыми и здоровыми.

Кадровые российские военнослужащие, как и боевики из Донбасса, вполне понимают, что соглашаться с поражением и возвращать их домой путин никогда не станет. Из-за этого у них есть два варианта увидеть семью – удачно убежать или получить очень серьезное ранение . Потому что даже легких "трехсотых" офицеры среднего звена отправляют на фронт прямо из госпиталей.

. Потому что даже легких "трехсотых" офицеры среднего звена отправляют на фронт прямо из госпиталей. Из-за этих нюансов захватчики и идейные террористы обсуждают варианты дальнейшего развития событий и говорят, что им остается либо умереть, либо самостоятельно решать свою судьбу.

Например, на донецком направлении так называемые "добровольцы" из квазиреспублик отмечают, что их используют как "мясо", потому что кремлевские опричники появляются на передовой исключительно после боя – между ВСУ и россиянами находятся только остатки 1 и 2 армейских корпусов россии.

Кроме того, за последние месяцы на фронте появилось много подразделений, состоящих из жителей Донбасса, но формально оформленных как кадровые российские военные. Таким образом генералы документально компенсируют недостаток личного состава, но никак не улучшают положение орды на фронте.

Боевики, перебрасываемые в направлении Авдеевки и Марьинки, говорят, что очень страдают от нехватки поддержки артиллерии и бронетехники. При этом российскую армию они считают откровенными трусами, потому что вместо "освободителей" воюют настоящие шахтеры, которым под угрозой смерти поставили задачу держать оборону. При этом вариантов не идти вперед или отступать назад у жителей Донбасса и Луганщины нет. Они могут либо наступать на позиции ВСУ, либо гибнуть под огнем защитников Украины.

Руководят такими подразделениями кадровые российские офицеры среднего звена, которые обычно не идут в атаку с подчиненными, а исключительно отдают приказы, находясь в состоянии наркотического опьянения. Такие адепты "русского мира" обычно мотивируют личный состав пафосными речами о "защите людей от нацистов", но делают это как можно дальше от опасных участков фронта.

Подкрепление ни к кому не приходит

Почти каждая попытка наступления, потерпевшая фиаско, заканчивается бегством передовых отрядов оккупационных войск. При этом на отступивших назад людей охотятся специальные отряды кадыровцев или российских спецслужб. Если же группировки сталкиваются с превосходящей силой украинских войск, они обычно пользуются возможностью вызвать подкрепление, но в ответ слышат фразу: "работайте, братья". Это фактически означает приказ воевать до последнего, ведь ни одно подкрепление к отправленным насмерть еще никогда не посылали.

Раненых эвакуируют с поля боя только в том случае, если они в прямом смысле "доползли" до второй линии обороны. Погибших обычно оформляют как пропавших без вести или дезертиров. Потому как судьба павших никого из командиров не интересует, а документы у большинства из них отбирают перед наступлением.

Именно поэтому путинские ордынцы сохраняют условный контроль над своей армией, ведь россия поставила всех оккупантов в жесткие рамки: "героически" умереть за идею путина или гнить в степях Донбасса. Поэтому командиры так называемых "ДНР" и "ЛНР" каждый день перебрасывают на передовую новую и новую группировку, а с количеством погибших военнослужащих из российской глубинки никто не считается. Потому что путину в любом случае нужна скорая победа.